ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿಗೆ 1,220 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಗರಿಷ್ಠ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.25): ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,220 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದಲೂ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಏಳು ಆಟಗಾರರು ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1,220 ಆಟಗಾರರ ನೋಂದಣಿ; 939 ಭಾರತೀಯರು
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಹರಾಜಿನ ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,220 ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 939 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, 281 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರರು: 170
ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು: 14
ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಟಗಾರರು: 42
ಹಿಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಭಾರತೀಯರು: 127
ಇತರ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು: 798
ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು: 69
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 66 ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 25 ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ.
₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ: ಆವೇಶ್ ಖಾನ್, ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಜಾನಿ ಬೇರ್ಸ್ಟೋವ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಸನ್ನಿ ಬೇಕರ್, ಟಾಮ್ ಕರನ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್, ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮ್ಯಾಕ್ಗುರ್ಕ್, ಜೇ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್, ಮಹ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡ್ಮನ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಬೆನ್ ಸಿಯರ್ಸ್, ಬೆವನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೇ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ವಿಲಿಯಂ ಓ'ರೂರ್ಕ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಅನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯಾ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊಯೆಟ್ಜಿ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಮಥೀಶ ಪತಿರಣ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: ಶಾಯ್ ಹೋಪ್, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ಗಡುವು
Cricbuzz ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ 66 ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.