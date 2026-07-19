ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 387 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಯುವ ವೇಗಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 97 ರನ್ ನೀಡಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪೈಕಿ 3ನೇ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು?
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ (Lord's) ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (India Vs England) ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ವೇಗಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ (Gurnoor Brar) ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ರನ್ಗಳ ಮಳೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ (Unwanted Record) ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್!
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ತಮ್ಮ 10 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 97 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮೂಲಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ (ODI History) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 1975ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರೇ ಆದ ಕರ್ಸನ್ ಘಾವ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ‘ದುಬಾರಿ’ ದಾಖಲೆಗಳು
|ಬೌಲರ್ ಹೆಸರು
|ಅಂಕಿ-ಅಂಶ (ಓವರ್)
|ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ?
|ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವರ್ಷ
|ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್
|1/106 (10)
|ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
|ಮುಂಬೈ, 2015
|ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್
|1/102 (9)
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|ಬೆಂಗಳೂರು, 2013
|ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್
|0/97 (10)
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|ಲಾರ್ಡ್ಸ್, 2026
|ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್
|1/92 (10)
|ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
|ಕಾನ್ಪುರ, 2017
ಬುಮ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಬ್ಬರ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (Jasprit Bumrah) ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ (Knee Injury) ತುತ್ತಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (141 ರನ್) ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (91 ರನ್) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 192 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು.
ನಂತರ ಬಂದ ಜೋ ರೂಟ್ ಕೇವಲ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 74 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (Jos Buttler) ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 387 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಏಕದಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ (Highest ODI Total at Lord's).
ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ
ಭಾರತದ ವೇಗದ ಪಡೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 69 ರನ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 72 ರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ 79 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಕೇವಲ 51 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಈ ಯುವ ವೇಗದ ಪಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಬರೆದ ಈ ದಾಖಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ.