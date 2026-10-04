ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 334 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಂಡನ್ ಟೇಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಯುವ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್. ಸರಣಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಬೃಹತ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸರಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಅಬ್ಬರ!
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 334 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ ಗಿಲ್, 'ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿರೀಸ್' (ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹವಾಗಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ 223 ರನ್ಗಳ ದ್ವಿಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಶಿಖರವೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕ!
ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಿಗೂ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಈಗ ಗಿಲ್ ವಶವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೆಂಡನ್ ಟೇಲರ್, ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಗಿಲ್!
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಟೇಲರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಟೇಲರ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ 310 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ 334 ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್, ಟೇಲರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಪ್!
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಎರಡು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ (ಟುಕುಟುಕು ಆಟ) ಆಗಾಗ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ 276 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ!
ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರೂ, ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಬದ್ಧತೆ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.