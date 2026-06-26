ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 34 ರನ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಸಮಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ (ಜೂ.26): ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌-ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 34 ರನ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನಿದ್ದರು ಸರಣಿ ಸಮಬಲಕ್ಕಾಗಿ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿದೆ.

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ಸಿವಿಲ್‌ ಸರ್ವೀಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಭಾರತದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 182 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 148 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಮಾಡಿತು.

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