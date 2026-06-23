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- IPL 2027: 'ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ..' ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸಂಕಷ್ಟ
IPL 2027: 'ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ..' ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸಂಕಷ್ಟ
IPL 2027 ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ(MS Dhoni) ಸಿಎಸ್ಕೆ(CSK) ಕೋಚ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೈಬಿಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ?
Hardik Pandya explains rumours about his move to CSK: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2027(IPL 2027) ರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾತುಕತೆ(Business negotiation)ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ? ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ(CSK) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 44 ವರ್ಷದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ) ಚೆನ್ನೈನ ತರಬೇತುದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ 2008 ರಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2009 ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ?
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಟಕ್ಸಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ CSK ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಧೋನಿಯ ಧ್ವನಿಯು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಟಗಾರರ ಎಕ್ಸೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿಎಸ್ಕೆ?
ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಚೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಒಪ್ಪಂದವು ನಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಿಲುವು ಇದು.
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