ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೈ ಮುಂದ್ರಾ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ತೊರೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂದ್ರಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, 29 ವರ್ಷದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೈ ಮುಂದ್ರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಟೋಂಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಈ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್, ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಎದುರಿನ ಸರಣಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಗ ತನಗೆ ಮಾತುಗಳೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಜೈ ಮುಂದ್ರಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದ್ರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದ್ರಾ. ಈ ಮೊದಲು 2017ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಮಿ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬದಲಾದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
2021ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಾಗಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಡಬ್ಲಿನ್ನ ಲೀನ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಲೀನ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಐರಿಶ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೈ ಮುಂದ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಮುಂದ್ರಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ, ಅವರು ಚೆಂಡಿನ ಆಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಭಾರತ:
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್(ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್(ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್.
ಐರ್ಲೆಂಡ್:
ಟಿಮ್ ಟೆಕ್ಟರ್, ರಾಸ್ ಅಡೈರ್, ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್, ಲಾರ್ಕನ್ ಟುಕರ್(ನಾಯಕ & ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ರೆಲ್, ಗೆರಾತ್ ಡೆಲ್ನೆ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕಾಲಿಜ್, ಲಿಯಾಮ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ, ರೆಬ್ಯೂನ್ ವೆಲ್ಸನ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೊಲ್ಲಾರ್ಡ್, ಜೈ ಮುಂದ್ರಾ.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರಸಾರ: ಸೋನಿಲೈವ್, ಸೋನಿಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್