ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ 600ನೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಪಡೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಗಾಲೆ: ಭಾರತ ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ 600ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿನ 600ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರು ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಣಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 2025-27ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೇರಲು ಕಾತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಪಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂದಲ:

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌, ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌, 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌, 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ್‌ ಜುರೆಲ್‌ ಹಾಗೂ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ್‌ ಸುತಾರ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಪಡೆಯನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಗುರ್ನೂರ್‌ ಬ್ರಾರ್‌ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಿಚ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವೇಗಿಯನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

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ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ:

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲಂಕಾ ತಂಡ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ತಂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1998ರಿಂದ ಆಡಿರುವ 49 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 27ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪಿನ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಾದ ಪ್ರಭಾತ್‌ ಜಯಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್‌ ಮೆಂಡಿಸ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳಾದ ನಿರೋಶನ್‌ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ, ದಿನೇಶ್‌ ಚಾಂಡಿಮಾಲ್‌, ಕಮಿಂಡು ಮೆಂಡಿಸ್‌ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಭವನೀಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾರತ: ರಾಹುಲ್‌, ಜೈಸ್ವಾಲ್‌, ದೇವದತ್‌, ಗಿಲ್(ನಾಯಕ), ರಿಷಭ್‌, ಜುರೆಲ್‌/ಸರ್ಫರಾಜ್‌, ಜಡೇಜಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್‌, ಮಾನವ್‌, ಸಿರಾಜ್‌, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಲಹಿರು, ನಿಶಾನ್‌, ದಿನೇಶ್‌, ಕಮಿಂಡು, ಧನಂಜಯ(ನಾಯಕ), ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ, ಸೋನಲ್ ದಿನುಶಾ, ಪ್ರಭಾತ್‌, ರಮೇಶ್‌, ಅಸಿಥಾ, ಲಹಿರು ಕುಮಾರ.

ಒಟ್ಟು ಮುಖಾಮುಖಿ: 46

ಭಾರತ: 22

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 07

ಡ್ರಾ: 17

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ

ಪ್ರಸಾರ: ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸೋನಿ ಲೈವ್‌

--50ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ: ಗಾಲೆ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಗಾಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದು 50ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಮೂಲಕ, 50 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ 47, ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ 46, ಕೋಲ್ಕತಾದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 43 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿವೆ.