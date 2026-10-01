ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದಾದರೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು; ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಮೋಷನ್. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸಂಚಲನ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಮಹಾಸಮರಕ್ಕೆ ಈಗ ಏಷಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಜ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ವರುಣ ದೇವನ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿ, ಆಟ ಒಂದು ಎಸೆತವೂ ಕಾಣದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಏಷಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಸಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ; ಈ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ!
ಕಳೆದ ೨೦೨೨ರ ಏಷಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಅಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ (Seeding) ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದಾದರೆ (No Result), ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು (Joint Gold Medalists) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ! ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪರೂಪದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
ರಿಸರ್ವ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಟವೂ ಇಲ್ಲ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ನಡೆಸುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 'ರಿಸರ್ವ್ ಡೇ' (ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ದಿನ) ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಮಳೆಯಾದರೆ, ಮರುದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಏಷಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಬಿಡುವು ಇಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ ಡೇ ಇಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದರೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಇರುವ 'ಸೂಪರ್ ಓವರ್' ನಿಯಮವೂ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯವಾದರೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಡಲ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಹಾಗಾದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದಾಗದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ತಲಾ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಆಡಿರಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಮಳೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋದರೆ, ಆಗ ಜಂಟಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ (DLS) ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರನ್ ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಯಾವ ತಂಡ ಮುಂದಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಧಕ್ ಧಕ್!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಂತ್ರ-ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳ ಮಹಾಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರತದ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಲು ಈಗ ವರುಣ ದೇವ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮಳೆಯಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಹಾಕಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಂಚುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ? ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಇಂಚಿಯಾನ್ ಮೈದಾನದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.