Asian Games cricket tournament rules: ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾದರೂ, ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ದಿನಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೈಜ ಆಟದ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವೇ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ (Asian Games) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಆಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್-ಬಾಲ್ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಐಸಿಸಿ (ICC) ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗದೇ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋದ ಭಾರತ!
ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ನಾಡು, ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಪಾನ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಯಭಾರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ದೊರೆಯಿತು, ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೇವಲ 16 ನಿಮಿಷಗಳಿರುವಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೆಂಡೂ ಎಸೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು! ಅದೇ ದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವೂ ಪಂದ್ಯ ಆಡದೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೇರಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 114 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 147 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನೇರ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭಾರತ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.
ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ!
ಈ ಸರಣಿಯ ದೊಡ್ಡ ಲೋಪವೆಂದರೆ ‘ರಿಸರ್ವ್ ಡೇ’ (Reserve Day) ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬಲದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. 2023ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಭಾರತ-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದಾಗ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದಾಗ ಭಾರತ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೇರಿತ್ತು.
ಬಹು-ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಿಗದ 'ಖಾಯಂ' ಜಾಗ!
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಬಹು-ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2010, 2014 ಮತ್ತು 2023ರ ನಂತರ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ!
ಅತ್ತ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ (Commonwealth Games) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. 1998ರ ಕೌಲಾಲಂಪುರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದವು. ಆದರೆ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ 2026ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೋತದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಆಟಗಾರರಲ್ಲ!
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು. ಮಳೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕವರ್ಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೈದಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲು ದಿನಗಳ (Reserve Days) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯ’ನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಯೋಜಕರು ಈ ಲೋಪಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.