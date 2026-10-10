ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ 5 ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳು ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿದ ಭಾರತ 249 ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 22 ಬೌಲ್ಗೆ 43, ಐಯ್ಯರ್ 18 ಬೌಲ್ಗೆ 40, ತಿಲಕ ವರ್ಮಾ 18 ಬಾಲ್ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 200 ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇಂದು ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆಂಡಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್!
ಇಂದು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು. ಆರಂಭದಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಚೆಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿಂಡೀಸ್ ಅದನ್ನನು 18ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಆ 5 ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವವು?
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಮಳೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಐದು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ 10 ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶರಫೀನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ 39 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು?
ರಾಂಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡವು 3 ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅದು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಇಬ್ಬನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ನಾಯಕ 3 ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬಂದಾಗ, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಮಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 36 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ರುದರ್ ಪೋರ್ಡ್!
ಶಾರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು 227 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಸಂಜು ಅವರ 2 ಕ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು, ಆದರೂ ಸಂಜು ಇಡೀ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ದುಬೆ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.