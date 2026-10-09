ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ದಿಗ್ಗಜ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು ವೈಭವ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿಗ್ಗಜ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವೈಭವ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ!
ವೈಭವ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತನಾಡುವುದು ತೀರಾ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಲಾಯಿತು. ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಬ್ಳಿಗೆ ಕಾಡಿದ್ದೇನು?
ಕಾಂಬ್ಳಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಾಸರಿ 54.20 ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ವೈಭವ್ಗೆ ಟೈಂ ಕೊಡಿ!
ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ವೈಭವ್ಗೆ ಈಗ 15 ವರ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೊಡಿ, ನಂತರ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವನು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅವನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.