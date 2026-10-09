ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ನಿಂದ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದರು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಅವರು ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯ ರಾಂಚಿಯ ಜೆಎಸ್ಸಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದರು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಸಂಜು ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ನಂತರ 82ಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 247 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೆಜರ್ ನೀಡಿದ್ದಂತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ.
ಸಂಜುಗೆ ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಜೀವಧಾನ!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅವರ ನಂತರ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಂಜುಗೆ ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಗತಿ!
ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಸಂಜು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಜು ತನ್ನ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆರನೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವಿಂಡೀಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು.
82ಕ್ಕೆ ಔಟ್!
ಸಂಜು 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಸಂಜು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಸುಮಾರು 247 ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಜು ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ 15ನೇ ಓವರ್ ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ 40 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.