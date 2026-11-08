ಓಮನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂವರು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು 2008ರಲ್ಲಿ ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಗೆಪಾಟಲಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಓಮನ್ನ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 208 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂದು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಈಡಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು? ಅಲ್ಲದೇ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲದೆ.
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಹೊಸದೇನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಏನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2008 ರಲ್ಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಇತ್ತು. ಈ ಕಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಈ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಮೂವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಚ್!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪಟೇಲ್ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಮ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ "ಯಾರು ಹಿಡಿಯಲಿ, ಯಾರು ಹಿಡಿಯಲಿ, ಯಾರು ಹಿಡಿಯಲಿ" ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೂ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರಿಗೆ 2008 ರ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಯಿತು.
2008 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
2008 ರಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೊಡೆದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎತ್ತರದ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿಯಲು ಓಡಿಹೋದರು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಮಲ್ ಮಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಮಲಿಕ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಲ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಡೆದವು. ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಮೀಮ್ಸ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಂಡರ್-19 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿಯಾಗಿದೆ.