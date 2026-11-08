ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರರು ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಭಜ್ಜಿ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಈ ಏಕಲವ್ಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕ್ ನಡುವಿನ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಟ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಇಂಡಿಯಾ ಬದ್ಧ ವೈರಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಎನ್ನುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು 42-4 ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಔಟಾದಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಆಟ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೌದು ಯಾರು ಈ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್. ಈ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಯುವಿ, ಭಜ್ಜಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರದ ಆಟ!
ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 125 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡಿ 150 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯಾಮ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾಲ್ನ್ನು ಬೌಂಡರಿಯ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿತು.
ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೀಳು!
ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಜಲಂಧರ್ನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜಲಂಧರ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಚಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋತಿ ರಾಮ್, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹುಡುಗನ ಆಟ!
ಅರ್ಜುನ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವರಾಜ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಹೋತಿ ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಭಜ್ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿ ಪಡೆದು ಮುನ್ನೆಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಏಕಲವ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ಗೆ ಭಜ್ಜಿ, ಯುವಿಯೇ ದ್ರೋಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಗ!
ಈ ನಡುವೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಬಲ್ಲರು. ಅವರು ಸಂಯಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಗ ಅನ್ವೇ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಪುತ್ರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರೂ, ಚೋಲೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಚಾ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಶಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.