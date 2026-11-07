ಕೀವಿಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಆ ಇಬ್ಬರ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 41 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 134 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 47 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಆಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದರು ಗಿಲ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಗರ್ನೂರ್ ಘಾತಕ ಬೌಲಿಂಗ್!
ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 135 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ರೋಹಿತ್ 23, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 30 ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಔಟಾಗದೆ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಕೀವಿಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್-ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ 3-3 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಿಶರ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 113/7 ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಂತರ ಮಳೆ ನಿಂತಿತು. ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು 130-140 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸವಾಲು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನಾವು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು" ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಬೌಲರ್ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಗುರ್ನೂರ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. ಪಿಚ್ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಳೆಯ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿದ ಎರಡು ಶಾಟ್ಗಳು ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ (DLS) ನಿಯಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಕಳಪೆ ಹೊಡೆತಗಳೇ ನಮಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು' ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ!
ನಮನ್ ಧೀರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 27 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನಮನ್ ಧೀರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ತಲಾ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.