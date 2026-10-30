ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 259 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಭಾರತ ಕೇವಲ 172 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 259/7 ಗಳಿಸಿತು. ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್ವೆಲ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಮಾಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ 259 ರನ್ಗಳು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್!
ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಬಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಠಿಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 35 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಮನ್ ಧೀರ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಅಭಿಷೇಕ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 22 ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 172/9 ಗಳಿಸಿತು. ಡಫಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಿಶರ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ 2-2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಮ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಯಿಂದ ಜಾರಿದ್ದೇಗೆ?
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಂದ್ಯವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಾರಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿತು ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಾರಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್!
ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು ಕೆಲ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮರು-ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಲೇ ಬೇಕು" ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಮೈದಾನದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.