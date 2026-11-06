ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ODI ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 7ರ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಸರಣಿ!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಸದ್ಯ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ (ODI) ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (ಕಿವೀಸ್) ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೇ ಅವರು ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲಭ್ಯ!
ಈ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯ ಗುಣಮುಖವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ವೇ ಈಗ ಅವರು 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಡೀ ಸರಣಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾನ್ವೇ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಯುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕಾನ್ವೇ ಅವರ ಗಾಯವು ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಆಟಗಾರನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಿವೀಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾನ್ವೇ ಅಲಭ್ಯತೆ, ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಗೆ, ಪ್ರಬಲ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಾನೇನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಣಿಯ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನ್ವೇ ಇಡೀ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.