ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ, ನಂಬರ್-1 ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ತಂಡದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 3-0 ಅಂತರದ ಅಜೇಯ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 125 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸೋಲು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈಗ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸೋಲಿಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ 8 ಆಟಗಾರರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಅನುಭವ. ಸೂರ್ಯಾಂಶ ಶೇಡ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವಾಸ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಅಯ್ಯರ್ ಇದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನಾ ಹಂತ (Transition Phase) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಂತರದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಮತ್ತು 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 42 ರನ್ (14, 13, 15) ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದರು.
ನಂಬರ್-1 ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವೈಫಲ್ಯ
ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್-1 ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಿಶನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಅವರು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ (13 ರನ್) ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ (4 ರನ್) ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ಗಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವೂ ಫ್ಲಾಪ್
ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.