ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೋಡುಗಂ ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ10 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದುಬೈ: ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ), ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೋಡುಗಂ ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 26 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಐಸಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ
2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ10 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರವಾಗಿ ಐಸಿಸಿಯೇ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದಲೇ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ10 ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಐಸಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಪರ 4 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಪರ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಆರೋನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದರು.