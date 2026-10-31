ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 95 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯುಎಇ ತಂಡ ಕೇವಲ 4.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ತಲುಪಿತು. ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್(ಅ.31): ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದೀಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ತಂಡವೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಯುಎಇ, ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 95 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 4.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ಯುಎಇ ತಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಯುಎಇ, 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಯುಎಇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಿಗದಿತ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮುಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುಎಇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ರನ್ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ಸಿಕ್ಸಸ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 95 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯುಎಇ ತಂಡ ತೋರಿದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂದಿನ ಆಟದ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದವು.
ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭಾರತದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 89 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕೇವಲ 3.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಶಿಸ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.