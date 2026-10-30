ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡವೂ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್(ಅ.30): ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30) ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆರು ಆಟಗಾರರ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡುವ ಈ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ 22ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಮೊಂಗ್ಕಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಷನ್ ರೋಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಯುಎಇ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಆಟಗಾರರು ಆಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರು ಓವರ್ಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭುವಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ರುನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್: ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತ: ಕ್ರುನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ನಾಯಕ), ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಟಿ. ನಟರಾಜನ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಫ್ರಿದಿ (ನಾಯಕ), ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಅಹ್ಮದ್ ದಾನಿಯಾಲ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್, ಖವಾಜಾ ನಫೇ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಹಜಾದ್, ಸಾದ್ ಮಸೂದ್.
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ: ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?
ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2026.
ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಮೊಂಗ್ಕಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಷನ್ ರೋಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:45ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ). ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ?
ಫ್ಯಾನ್ಕೋಡ್ (FanCode) ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.