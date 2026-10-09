ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ AI ಉತ್ತರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು Mercor ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್, ಆಟಗಾರರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕುರಿತು AI ನೀಡುವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 20 ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಚ್ಚಿವೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ! AI ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ Mercor ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವೇ? ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೊಂದಿದೆ. Mercor ಕಂಪನಿಯು ಲೈವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AI ಸಹಾಯಕರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ ₹1,900 ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, Mercorನ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ T20 ಪಂದ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 20 ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ AI ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆಟಗಾರರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.
AI ನೀಡುವ ಉತ್ತರಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿವೆ, ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಬರೆಯಬೇಕು.
ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
Mercor ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೈವ್ T20I ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ, AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಆಟದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿ
ಇದು ನಿಯಮಿತ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ; ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲಸ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, Mercorನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ T20I ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಕಾಶವಿದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಕೆಲಸವೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ನಿಖರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.