ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ 36 ವರ್ಷದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಬ್ಬರ ಭುವಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಬುಮ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭುವಿ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 36 ವರ್ಷದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಒಬ್ಬರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಯಿತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭುವಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಆರ್ಪಿ ಸಿಂಗ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು, ನಂತರ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಗಕರ್ ಅವರೆ ಭುವಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಭುವಿ ಎಂಟ್ರಿ!
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬೆವರು ಸುರಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 87 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6.96 ಎಕಾನಮಿ ದರ ಮತ್ತು 23.1 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 90 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಭುವನ್ ಧೀರ್, ಭುವನ್ ಧೀರ್ ಸಿಂಗ್