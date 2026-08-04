2013ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘರ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಅಂಪೈರ್ ಅನಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಆಟದ ಬಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2013ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ!
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ 2013ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಅನಿಲ್ ಚೌಧರಿ, ಆ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯೇ ಇಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿ!
ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ನ Cheeky Singles ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಚೌಧರಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲೇ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಆಟಗಾರರು. ಇದೇ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ವಿರಾಟ್ಗೆ ದುರುದ್ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ!
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅನಿಲ್ ಚೌಧರಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ವಿರಾಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ, ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೂ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಅವರ ಆಟದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲ," ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ!
2013ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ-ಕೆಕೆಆರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಗಂಭೀರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಗಾಗಿ!
2013ರ ಬಳಿಕ 2023ರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ನೇಹಪರ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿವೆ.
ಮಾಜಿ ಅಂಪೈರ್ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಅನಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಆಟದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.