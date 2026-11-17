ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ರೈಚಂದಾನಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯಂತೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಬದಲು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.17): ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವನ್ನು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ರೈಚಂದಾನಿ, ತಾವು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ತಂಡಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ರೈಚಂದಾನಿ 101 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಯುವ ನಾಯಕನ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಆಸೆ!
ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ರೈಚಂದಾನಿ ಅವರಿಗೆ, 'ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮೂಲದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಧೋನಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಧೋನಿಯಂತೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಆಟಗಾರ!
ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಆಟದ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮನೀಶ್ ಝಾ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರೂ ಆತಂಕಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. '100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಭ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರೂ ಆತಂಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಧೋನಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೋಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರು ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಝಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ರೈಚಂದಾನಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.