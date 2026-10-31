ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರರ್ಗಳ ತೆರೆಮರೆಯ ಬದುಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಚಿನ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಅಂಪೈರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಜಮಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಎರಡು ರನ್ ಸೇರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸ್ಕೋರರ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆ; ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತೆರೆಮರೆಯ ಹೀರೋಗಳ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು!
ಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು, ಬೌಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್, ವಿಕೆಟ್, ಶತಕ, ಗೆಲುವುಗಳೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಟೀಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಜಯ್ ಲೋಕಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳು ಈ ತೆರೆಮರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು!
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಚೆಂಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಮೀಸಲು ಚೆಂಡುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಚೆಂಡುಗಳಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ! ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಯಿತು.
ಸಚಿನ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ!
1996ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಮಲ್ ಜುನೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮುಂಬೈಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಸನವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಬಂದು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸಚಿನ್ ಅವರ ವಿನಯವನ್ನೂ ಜುನೇಜಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ರನ್ ಸೇರಿಸಲು ಒತ್ತಡ; ಸ್ಕೋರರ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ!
1999ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಜಮಾಮ್ ಉಲ್ ಹಕ್ 98 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೈದಾನದ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಎರಡು ರನ್ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಸ್ಕೋರರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅರೋರಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಕೋರ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೂ ಸವಾಲಿನ ಬದುಕು!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಅಂಪೈರ್ ವಿ.ಎನ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದವರು. ಸ್ಕೋರರ್ಗಳ ಕೆಲಸವೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರ. ಪ್ರತಿ ರನ್, ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಈ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.