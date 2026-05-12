Rahul Dravid: ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ T20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ETPL) ಡಬ್ಲಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಲೀಗ್, ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಅವರಂತಹ ಇತರ ದಿಗ್ಗಜರೂ ಈ ಲೀಗ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ T20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ETPL) ಸೋಮವಾರ, ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಡಬ್ಲಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಲೀಗ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ತಂಡಗಳ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಚನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಡಬ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ETPL ತನ್ನ ಆರು ತಂಡಗಳ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಡಬ್ಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ವಿಪುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರೊಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಜೊಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಧುಕರ್ ಶ್ರೀ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಮಾಲೀಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ETPL ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸೌರವ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ನೀಸ್, ಸಿಇಒ ಸಾರಾ ಕೀನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫೆಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸಿಇಒ ಟ್ರೂಡಿ ಲಿಂಡ್‌ಬ್ಲೇಡ್ ಅವರಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಯುರೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಬಹು-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ T20 ಲೀಗ್‌ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಡಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಲಿನ್, ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್, ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್, ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ, ರೊಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು

ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹವರ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ETPL ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, "ETPL ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ," ಎಂದರು. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸ್ಟೀವ್ ವಾ, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಜೊಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ETPL ಸೇರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿ. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಬ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ETPL ಆ ಗುರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲದು," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ನೀಸ್, "ಇದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ETPL ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ," ಎಂದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸಿಇಒ ಟ್ರೂಡಿ ಲಿಂಡ್‌ಬ್ಲೇಡ್, "ETPL ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ETPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರಚನೆ

ETPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: - ಡಬ್ಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ - ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ - ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ - ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಲಂಡ್ - ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ - ಕೈಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ನಾಥನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಮತ್ತು ರಾಚೆಲ್ ವೈಸ್‌ಮನ್ - ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ - ವಿಪುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ - ಸ್ಟೀವ್ ವಾ, ಜೇಮೀ ಡೈಯರ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಥಾಮಸ್ - ರೊಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ - ಜೊಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಗ್ಲಾಶಿನ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಶಾ, ಮಧುಕರ್ ಶ್ರೀ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.