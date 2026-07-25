ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಮೆಡಲ್ ಲಾವೋ, ನೌಕರಿ ಪಾವೋ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ (ಡಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ನಾ (ಜು.25): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ (ಡಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗೌರವ ನೀಡಿದೆ. ಪಟ್ನಾದ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ “ಮೆಡಲ್ ಲಾವೋ, ನೌಕರಿ ಪಾವೋ” (ಪದಕ ತನ್ನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಿರಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

‘ಯುವಜನತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ’: ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಹರ್ಷ

ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುವವರ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ತೇಜನದ ಫಲವಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಯುವಜನರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25 ಉದ್ಯೋಗ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

180 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, 637 ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್!

ಕೇವಲ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 180 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 637 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ 'ಸಕ್ಷಮ್' ಮತ್ತು 'ಉತ್ಕರ್ಷ್' ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ₹3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ (DSP), ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ (SI) ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತಹ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.