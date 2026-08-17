ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಅದರದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಏಷ್ಯಾದ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಡಾರ್ವಿನ್: ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ, ಅದರದೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾನಾಡಿದ 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಜೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಏಷ್ಯಾದ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪಾಕ್ ತನ್ನ 7ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.
ಆಸೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ
ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. 9 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಆಸೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಜಯಭೇರಿ ಮೊಳಗಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ತನ್ನದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗುಬಡಿದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ
ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ 9 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ 198 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾ 426 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ 228 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2ನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್(104 ರನ್) ಶತಕದಿಂದಾಗಿ 284 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟಾಯಿತು. ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಹಸನ್ ಮಹ್ಮೂದ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ 57 ರನ್ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾ 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.