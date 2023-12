ಕೈಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಔಟಾದ ಮುಷ್ಫಿಕುರ್ ರಹೀಂ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಮೀರ್‌ಪುರ(ಡಿ.07): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮುಷ್ಫಿಕುರ್‌ ರಹೀಂ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಔಟಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ನುವ ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ವೇಳೆ ರಹೀಂ, ಕೈಲ್‌ ಜೇಮಿಸನ್‌ರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಎದುರಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಗುಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್‌ಗೆ ಬಡಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಡೆದರು.

ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಹೀಂರನ್ನು ಔಟ್‌ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಔಟಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು 2001ರಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮೈಕಲ್‌ ವಾನ್‌ ಔಟಾಗಿದ್ದರು.

Mushfiqur Rahim given out on obstructing the field. pic.twitter.com/wtrAYV7MBo