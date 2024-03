ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮಿಂಚು..! ಮಹಿ ನೋಡಿ ದಂಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಮುಂಬೈ(ಮಾ.03) ಆತನಿಗೆ 42 ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.. ಆದರೂ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ.. ಆದ್ರೀಗ ಅವರ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಗಂಡಿಗಿಂತ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೇ ಮೇನ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬಿಡಿ.

ಲುಕ್, ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ..!

ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ.. ಆದ್ರೂ ಅವರ ಖದರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.. ಇನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಲುಕ್, ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್, ಅದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಅದೇ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್.

Mukesh Ambani and Nita Ambani meets MS Dhoni at the Pre-wedding celebrations. - This is beautiful moments...!!!! 👌 pic.twitter.com/dTRwF7Yzz3

ಧೋನಿ, ತಮ್ಮ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಐಪಿಎಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಧೋನಿ ಲುಕ್ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಹಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಶೈಲಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಯ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Cricketer Mahendra Singh Dhoni and his wife Sakshi arrive in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/3TuAa9YZl1