ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದೀಗ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಬಾಯಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಇದೀಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತಾ (ಆ.19) ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಯಶ್, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹವಾ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಚಾರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಆ ಬಳಿಕ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂರನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' (ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ) ಬೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿನೂತನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈಗ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನಗರದ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ. ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ-ಹೊರಗೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
ಯಶ್: ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ
2018ರಲ್ಲಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತು. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸೀರಿಸ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಈಗ, ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ತಾರಾ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಲು ಯಶ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಬರಿ ನಟನಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ-ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಚಾರದ ವಿನೂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಆನಂತರ ದೆಹಲಿ, ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ. ಈ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಬರೀ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪುವ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳು — ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಈ ತಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ — ಈ ಮೂರೂ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.