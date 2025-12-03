ಈ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ, ತಯಾರಕರು ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
ದೀಪಿಕಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ?
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra) ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಈಗ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಅವರು 1200 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎದುರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD'ಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಿಕಾ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, "ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಣಿ ದೀಪಿಕಾಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ, "Buzz: ಕಲ್ಕಿ ತಂಡವು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕೊನೆಗೂ ಮಸ್ತಾನಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಳು... ಅದ್ಭುತ!
ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, "ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕೊನೆಗೂ ಮಸ್ತಾನಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಳು... ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ಮಜಾ.." ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಆಲಿಯಾಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD 2' ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೀಪಿಕಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಕಲ್ಕಿ 2898 AD 2 ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ?
'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ, ಶಾಶ್ವತ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1042.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಎಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD 2' ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.