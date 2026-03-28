ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೂ 'ಧುರಂಧರ್' ಹವಾ!
ಸಿನೆಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ! ಹೌದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್' (Dhurandhar) ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ (Accounts) ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಈ ಫೋಟೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, "ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಶ್ಯಾಮ ಅಥವಾ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ (ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ), ರೆಹಮಾನ್ ಡಕೈತ್ (ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಪಾತ್ರ), ಉಜೈರ್ ಬಲೋಚ್ (ದಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್), ಅಜಯ್ ಸನ್ಯಾಲ್ (ಆರ್. ಮಾಧವನ್), ಜಮೀಲ್ ಜಮಾಲಿ (ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ) ಮತ್ತು ಆಲಂ (ಗೌರವ್ ಗೇರಾ) ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಂತಹ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ರೆಹಮಾನ್ ಡಕೈತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ 'ಪೀಕ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್' (Peak Detailing)" ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಸುನಾಮಿ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೂ ಇಂತಹ 'ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್' ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ!