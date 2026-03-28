ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್'!

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. 2012ರಲ್ಲಿ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' (Ustaad Bhagat Singh) ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೋರಾಟ!

ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಸುನಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲು ಕೊಂಚ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಆದರೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದ್ದವು.

ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲ:

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆರ್. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ, ಗೌತಮಿ, ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಎಸ್. ಥಮನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ (BGM) ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಸಾರ ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ?

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೌದು, 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix) ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಖತ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಒಟಿಟಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.