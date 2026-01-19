ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಲೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ರೆಕ್ಸ್' (Le Grand Rex) ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಈ ಟೀಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇದು.

ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಅಬ್ಬರ: ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್? ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಟೀಸರ್!

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೈತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli) ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಆರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಈಗ ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' (Varanasi) ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯಂದೇ 'ರುದ್ರ'ನ ಆಗಮನ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡವು 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆ ದಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಿರಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಅನ್ನು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು (ಅಂದು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ) ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶುಭ ದಿನದಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದು ಗೂಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು!

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ 'ಗ್ಲೋಬ್‌ಟ್ರೋಟರ್' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಗೂಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ 'ಕುಂಭ' ಎಂಬ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಜಯಭೇರಿ:

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ:

ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಎಂದಿನ ಆಪ್ತ ಬಳಗವೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಡುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಹಸಮಯ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ!