ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾರ್ಡರ್' ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೋಮಾಂಚನ. ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ವಿವಾದದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿಕೆ:
ಖ್ಯಾತ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು "ಸೃಜನಶೀಲ ದಿವಾಳಿತನ" (Creative Bankruptcy) ಎಂದು ಅವರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ನಲ್ಲಿ 'ಸಂದೇಶೆ ಆತೆ ಹೈ' ಹಾಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಲು ತಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ನೀಡಿದ 'ಸಮವಸ್ತ್ರ'ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್:
ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಈ ಟೀಕೆಗೆ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನು, "ಜಾವೇದ್ ಸರ್ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯೇ ಇದೆ, ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಬಾರ್ಡರ್' ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾದರೆ, 'ಸಂದೇಶೆ ಆತೆ ಹೈ' ಹಾಡು ಆತನ ಸಮವಸ್ತ್ರ (Uniform) ಇದ್ದಂತೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಸೈನಿಕನನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆ ಹಾಡಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1997 ರಿಂದ 2026ರ ವರೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ:
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು. "ನಾನು 1997ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಂದು 2026ರಲ್ಲಿ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಯಾಣ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಕೂಡ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮನೋಜ್ ಮುಂತಾಶಿರ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಮೇಲೆ ಗೌರವ:
ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. "ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ನಾವು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 'ಮಿಟ್ಟಿ ಕೆ ಬೇಟೆ' ಎಂಬ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಡುಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಜಾವೇದ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರ:
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಭಾವನೆಗಳ ಹದವಾದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಹಾಡುಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದೀರ್ಘ ಎನಿಸಿದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನು ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಅಂದು ನೈಜವಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ."