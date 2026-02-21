- Home
ಮದುವೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕುರಿತಾದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರುವ Cocktail 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನನ್ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾ
ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ "ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2" ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕಥೆಯು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ನಿಜಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಜೋಡಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಆಂಗಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.
ಇದೊಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಈ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಚಿತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ "ಓ ರೋಮಿಯೋ" ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆ
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ರಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
