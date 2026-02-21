ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್, "ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ.
ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಹಿಂದಿದೆ ಭಾರೀ ರಹಸ್ಯ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna). ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ್ದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ:
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಾಡಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಈಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್, "ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆ" ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಸಂಗಾತಿಯ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?
ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ 'ವೀರೇಶ್' (ವಿಜಯ್ + ರಶ್ಮಿಕಾ) ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹತ್ವ (Expert Opinion):
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅತುಲ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 'ಅಫರ್ಮೇಷನ್' ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
"ವಯಸ್ಕರಾದ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಯು 'ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅತುಲ್ ರಾಜ್.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಸುದ್ಧಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.