9 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ 8 ಫ್ಲಾಪ್.. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಲಿದೆ ಭರವಸೆ.. ಯಾರು ಈ ನಟಿ?
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ನಟಿಯರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ..
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಈ ನಿಯಮ ನಟ, ನಟಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ನಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲಾಪ್ ನಟಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ..
ಈ ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಈಕೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 'ಮುನ್ನಾ ಮೈಕಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈಕೆ, ಬಾಲಿವುಡ್, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ..
'ಸವ್ಯಸಾಚಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಜ್ನು', 'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರೂ ಈಕೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್..
ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್' ಚಿತ್ರವೊಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೂ, ನಿಧಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ..
'ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸದ್ಯ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ನಿಧಿಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ನೋಡಬೇಕು.
