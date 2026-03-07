Dhurandhar Revenge trailer out ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಧುರಂಧರ್ ಪ್ರತಿಕಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್' 1300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'Dhurandhar Revenge' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಿದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಮತ್ತು ಹಂಸ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಲಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 'Dhurandhar Revenge' ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ಜಸ್ಕಿರತ್ನನ್ನು ಹಂಸ ಅಲಿ ಮಸಾರಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕಥೆ. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಮತ್ತು ಹಂಸ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಅಜಯ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಐಎಸ್ಐ ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಎಸ್ಪಿ ಚೌಧರಿ ಅಸ್ಲಂ ಆಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್, ಚುರುಕಾದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ
.
ರಿವೇಂಜ್ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ
ಧೈರ್ಯ, ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಒಂದು ಸೇಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಮಾಧವನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಸೇರಿ ಈ ಮೆಗಾ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪಿಆರ್ಒ - ಶಬರಿ.