ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಈ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ: 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ಧುರಂಧರ್'! ಇದು 2025ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು (Dhurandhar) ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2025ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ರಣವೀರ್:
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್', ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ನಟನೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ವಾರ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಯುಎಸ್ಎ, ಯುಕೆ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಾಣದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ:
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು 1000 ಕೋಟಿ ದಾಟುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು "ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ #Dhurandhar1000Cr ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂತಾರೆ?
ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ 'ಮಾಸ್' ಮತ್ತು 'ಕ್ಲಾಸ್' ಅಪೀಲ್. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, "ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ರಸದೌತಣ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಇಂತಹದೊಂದು ಜಾದೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್:
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಈ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಅಥವಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಪಠಾಣ್' ಮತ್ತು 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಈ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಟೆ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.