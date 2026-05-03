ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಿಜವಾದ ‘ಸುಖ’ ಯಾವುದು?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಸುಲ್ತಾನ್' ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದೀಗ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸುಖ’ ಎಂದ ಸಲ್ಲು:
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. "ಯೆ ಹೇ ಸುಖ್" (ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸುಖ) ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಕುನಾಯಿ ‘ಸುಖ್’ ನಡುವಿನ ಆಪ್ತತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಬಾಲಿವುಡ್ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮೃದು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್, ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನೆಪೋಲಿಟನ್ ಮಾಸ್ಟಿಫ್, ಸೇಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಸ್ಟಿಫ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ ಡಾಗ್ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮರುಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 'SVC63' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಿಂಚು:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ ‘ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್, ಮಹಾರಾಜರ ನಂಬಿಕಸ್ತ ರಕ್ಷಕ ‘ಜೀವ ಮಹಾಲಾ’ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಾಪಗಡದ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೇ 1, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ‘ಸುಖ್’ ಫೋಟೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.