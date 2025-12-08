ಮದುವೆ ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 'ಕ್ಲೀನ್-ಅಪ್' ನಡೆದಿದೆ. ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ - ಪಲಾಶ್ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು: ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್, ಫೋಟೋಗಳು ಮಾಯ!
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಕುವರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಹಾನಿ ಮದುವೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ದಿಢೀರನೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವಿಡಿಯೋ!
ಮದುವೆ ರದ್ದಾದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 'ಕ್ಲೀನ್-ಅಪ್' ನಡೆದಿದೆ. ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ (Proposal Video) ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕೂಡ ಪಲಾಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ 'ಅನ್ಫಾಲೋ' (Unfollow) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಲಾಶ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಮದುವೆ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು (ಮೂಲ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2025 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆದ ಘಟನೆ) ಇವರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಿರುವಾಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವರ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಕೂಡ ಎದೆನೋವು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪಲಾಶ್, "ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು (Move on) ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರರಹಿತ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತ. ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ತಂಡ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು:
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕೂಡ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿತನ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಿ," ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು, "ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರತ್ತಲೇ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು," ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ವರೆಗೂ ಬಂದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.