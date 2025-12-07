Smriti Mandhana News: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಕೊನೆಗೂ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಮತಿ ಮಂದಾನ ( Smriti Mandhana ) ಕೊನೆಗೂ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಎಲ್ಲವೂ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅರಿಷಿಣ, ಮೆಹೆಂದಿ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಮದುವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಸ್ಮೃತಿ ತಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಅವರು ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ," ಎಂದು ಮಂದಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶವು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಮಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ–ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮದುವೆ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮೆಹೆಂದಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮುಚ್ಚಲ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡಿದವು.
ಮುಚ್ಚಲ್ ಕುಟುಂಬ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂದಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ, ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಂತ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂದಾನ ಇಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂದಾನ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.