ಕೊಚ್ಚಿ: ನಟಿ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಆರೋಪಿ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಅವರನ್ನು ( Actor Dileep ) ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಪ್ರಧಾನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿಲೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ದಿಲೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ
ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೂ, ಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ 8ನೇ ಆರೋಪಿ ದಿಲೀಪ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಪ್ರಧಾನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಹನಿ ಎಂ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್
ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅತ್*ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ದಿಲೀಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಅ*ತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದರು
ದೇಶವೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ 28 ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. 2017ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು.
2017ರ ಜುಲೈ 10ರಂದು ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2017ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 85 ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2017ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದನು. 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 261 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 1700 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನೀಶ್, ವಿಪಿನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅವರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ವಕೀಲ ರಾಜು ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಪ್ರತೀಶ್ ಚಾಕೋ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ
2012ರಿಂದಲೇ ನಟ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ನಟಿಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 2012ರಿಂದ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವಿತ್ತು. ಕಾವ್ಯಾ ಮಾಧವನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇ ಈ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತವರು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ತನಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ, ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.
ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. 2017ರ ಜನವರಿ 3ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ನಟಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ನಟಿ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳು
1. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ)
2. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆಂಟನಿ
3. ಮಣಿಕಂಠನ್
4. ವಿಜೀಶ್ ವಿ.ಪಿ
5. ಸಲೀಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಡಿವಾಳ್ ಸಲೀಂ
6. ಪ್ರದೀಪ್
(ಮೊದಲ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು)
7. ಚಾರ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ (ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ)
8. ದಿಲೀಪ್ (ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ)
9. ಸನಲ್ಕುಮಾರ್ (ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಪ್ಪುಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ)
10. ಶರತ್ ಜಿ. ನಾಯರ್ (ಬಾಲಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು)