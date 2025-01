ಆಸ್ಕರ್ 2025: ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಯಾವಾಗ, ಘೋಷಿಸುವುದು ಯಾರು? ಸಮಾರಂಭ ಯಾವಾಗ?

2025 ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಟರಾದ ರಾಚೆಲ್ ಸೆನ್ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೋವೆನ್ ಯಾಂಗ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೋವೆನ್ ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಚೆಲ್ ಸೆನ್ನಾಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ನಿರೂಪಕರು. ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ (ET) / 5:30 ಗಂಟೆಗೆ (PT) 97 ನೇ ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಜಾಸ್' ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ!

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ನೀವು Oscar.com, Oscars.org, ABC, Hulu, Disney+ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು."

Meet this year’s #Oscars nominations hosts: Bowen Yang and Rachel Sennott.



Join us on Thursday, January 23rd, at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT to see who is headed to the 97th Oscars. Stream on https://t.co/8Zw5mDf3tg, https://t.co/5fKuh0mVRV, ABC, Hulu, Disney+ or the Academy's… pic.twitter.com/9lmjLtTWll