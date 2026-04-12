92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯನ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು, 'ಆಶಾ'ಸ್' ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿರುವುದು ದೇಶದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಸಾಧನೆ, ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳು
1933ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪುನರ್ಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. “ರಂಗೀಲಾ ರೇ”, “ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್” ಮುಂತಾದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಸುಮಾರು 25–30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೇವಲ ಗಾಯನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಗಾಯನದಿಂದ ಬಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ
ಇಂದಿನಂತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದರೂ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. 1950ರ ದಶಕದಿಂದ 2000ರ ಪ್ರಾರಂಭದವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ನೀಡಿದರು. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಹಯೋಗವು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರಾಯಲ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳೂ ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು.
ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಗಾಯಕಿ
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಯುಕೇ, ಯುಎಸ್ಎ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸದಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.
‘ಆಶಾ’ಸ್’ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಸಂಗೀತದಾಚೆಗೆ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘Asha’s’ ಎಂಬ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ವಿಶೇಷ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಮೆನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಸ್ವತಃ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಅವರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು.
'ಆಶಾಸ್' (Asha's), ದುಬೈನಲ್ಲಿ 2002 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE), ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK) ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ತರ-ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಡುಗೆ ಶೈಲಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಯು ಮಿಚೆಲಿನ್ ಗೈಡ್ನಲ್ಲಿ (Michelin Guide) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಾ ಚಾಪ್, ಕೇರಳ ಚಿಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಮಕೈ ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್, ಕೋಡಿ ಕರಿ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ.ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಊಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಪೆದ್ದಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ರಭು ಕುಂಜ್’ ನಿವಾಸವೂ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಭರಣಗಳು ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನ Breach Candy Hospital ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಂಬೈನ Shivaji Park ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.