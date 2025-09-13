ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮನೇಯಲೋ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೋ? ಅವರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾಗಾರ್ಜುನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್ ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಬ್ಬರು. ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಗೆದ್ದ ಮನ್ಮಥ, 66ರಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಸಿನಿಮಾ, ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಗ್ಲಾಮರ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೀರೋ ಕೂಡ. ಸಿನಿಮಾ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ನಿಜವಾದ ಕಿಂಗ್. ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೀಲೋ ಎವರು ಕೋಟೀಶ್ವರುಡು', 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಗ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಳೂ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಎನ್ಟಿಆರ್, ನಾನಿ, ಚಿರು, ಬಾಲಯ್ಯ, ರಾಣಾ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈಗ 'ಜಯಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರ' ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಮೊದಲ ಅತಿಥಿ. ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋಗಳ ಸದ್ದುಗೂ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಳು ಕಾಮನ್. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನರಿಗೂ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಅವರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ತನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆದ್ರು ನಾಗಾರ್ಜುನ. ತನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹುಟ್ಟಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 1959ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಸೇಂಟ್ ಇಸಬೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗಳೂ ಇವೆ.
ಆದ್ರೆ ಇಸಬೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಜಗಪತಿ ಬಾಬುರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹುಟ್ಟಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅವರು, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.
100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಲು ರೆಡಿ
ಧನುಷ್ 'ಕುಬೇರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. 99 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ನಾಗ್, 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಹುದಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈಗ ಅವರ ಗಮನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇಲಿದೆ.