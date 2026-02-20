ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್‌ಗೆ ಧನುಷ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೃಣಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೀರೋ 'ಆ ಹುಡುಗ'ನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗಾಸಿಪ್ ಸುಳ್ಳು, ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಯಾರು?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಬೆಡಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ (Mrunal Thakur) ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ನಟನೆಯ ‘ದೋ ದೀವಾನೇ ಶೆಹರ್ ಮೇ’ (Do Deewane Seher Mein) ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆ ಮೃಣಾಲ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಮದುವೆಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಲಿಂಕ್-ಅಪ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯದ್ದೇ ರಾಗ!

ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಪೋಷಕರು ನೀಡುವ ‘ಮದುವೆ ಪ್ರೆಶರ್’ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವಂತೆ. ‘ಶೋಶಾ ಇಂಡಿಯಾ’ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೃಣಾಲ್, "ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ‘ಈಗಲಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗು’ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ‘ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ (ಅತ್ತೆಗೆ) ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ’ ಎಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ‘ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ‘ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?’ ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:

ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲವಂತೆ. "ನನಗೆ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಳುಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. "ಈಗ ಕೇವಲ ಪೋಷಕರು ಹುಡುಕುವುದಷ್ಟೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.

ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ (Dhanush) ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೃಣಾಲ್, "ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಡೇ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ವದಂತಿ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕ್ಲಿಕ್-ಬೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಈ ನೇರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠುರ ಮಾತುಗಳು ಗಾಸಿಪ್ ಹಬ್ಬಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಂತಿದೆ.